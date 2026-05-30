FC Porto domina Onze do Ano da I Liga; Benfica sem representantes

O FC Porto, campeão nacional, colocou cinco jogadores no Onze do Ano da I Liga 2025/26, divulgado este sábado (30 de maio) pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional e escolhido pelos treinadores e capitães das equipas do principal escalão.Os dragões são a equipa mais representada na seleção da temporada, com o guarda-redes Diogo Costa, os defesas Kiwior, Bednarek e Alberto Costa, e o médio Froholdt a integrarem o onze ideal.O Sporting, segundo classificado, surge logo atrás com quatro representantes: Maxi Araújo, Morten Hjulmand, Francisco Trincão e o avançado colombiano Luís Suárez, melhor marcador do campeonato com 28 golos.Já o Sp. Braga, quarto classificado, conta com dois jogadores na equipa do ano: Zalazar, entretanto contratado pelos leões, e o capitão Ricardo Horta.O Benfica, que terminou a temporada no terceiro lugar da I Liga, não conseguiu colocar qualquer atleta na equipa ideal do campeonato.. Na II Liga, os promovidos Marítimo e Académico de Viseu dominaram as escolhas para o melhor onze da competição, somando oito representantes entre os 11 selecionados: Samu, Madsen, Romain Correia e Martín Tejón pelos insulares; Anthony Correia, Kahraman e Messeguem e André Clóvis, pelos viseenses. Javi Vázquez (Torreense), Mörschel (Vizela) e Juan Muñoz (União de Leiria) completam a equipa ideal.