Liga Europa. FC Porto conseguiu um ponto em teste difícil nos Países Baixos (veja os golos)

O FC Porto empatou pela segunda vez esta temporada, a primeira em contexto de Liga Europa, na deslocação a Utrecht (1-1). Os dragões estiveram a perder, mas empataram no segundo tempo com um golo de Borja Sainz e ainda foram à procura do triunfo nos Países Baixos, depois da expulsão do guarda-redes adversário, mas o jogo da quarta jornada da fase liga terminou mesmo empatado (1-1). A equipa portista segue mais ou menos confortável a meio da tabela classificativa com sete pontos em quatro jogos. Em comparação com a época passada, o FC Porto tem mais três pontos à 4.ª jornada e recebe na próxima ronda o Nice, no Estádio do Dragão.A primeira parte foi só para aquecer para um segundo tempo em que se jogou melhor e que teve golos. Miguel Rodríguez, um galego amigo de Gabri Veiga, inaugurou o marcador aos 48 minutos, num lance de alguma passividade da defensiva portista..Aos 66 minutos, Gabri Veiga recuperou uma bola em zona adiantada e serviu Deniz Gül para um remate em arco de primeira. Vasilios Barkas defendeu, mas, na recarga, o extremo espanhol Borja Sainz não teve dificuldade em fazer o empate, atirando a bola para uma baliza deserta. Na sequência do golo do FC Porto, o guarda-redes do Utrecht acabou expulso, depois de encostar a cabeça a Gabri Veiga, que tentou ir buscar a bola à baliza para fazer uma reposição rápida. Os dragões tinham pressa e motivação para procurar a reviravolta no marcador, mas os neerlandeses queriam arrefecer o jogo..O treinador do FC Porto só podia fazer quatro alterações no jogo, uma vez que começou por apresentou Francisco Moura como titular e, mais tarde, foi Zaidu quem apareceu no lugar do português. O nigeriano estava em dúvida no aquecimento, mas foi a jogo, o que a UEFA considerou como uma alteração, como consta dos regulamentos. Mas isso não limitou as ações do técnico italiano. Aos 79 minutos, Farioli mexeu apenas para mudar de avançado. Deniz Gül deu lugar a Samu, o melhor marcador da equipa que ontem começou o jogo no banco. Foi uma troca por troca sem mexer no esquema, que não teve efeito no marcador e o empate manteve-se até ao fim.isaura.almeida@dn.pt