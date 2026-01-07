FC Porto anuncia a contratação do extremo polaco Oskar Pietuszewski por três épocas

O extremo polaco Oskar Pietuszewski é reforço do FC Porto, proveniente do Jagiellonia, da Polónia, numa transferência que poderá custar até 10 milhões de euros aos dragões.O jovem jogador polaco, de 17 anos, assinou até 5 de janeiro de 2029, num contrato que tem cláusula de rescisão cifrada nos 60 milhões de euros.O montante total de 10 milhões de euros inclui uma remuneração fixa e um montante mediante o cumprimento de objetivos desportivos, com o Jagiellonia a manter 10% das mais-valias relativas a uma futura transferência, esclareceu o FC Porto, em nota no seu site oficial.Após confirmada a contratação de Thiago Silva, Pietuszewski, que irá envergar a camisola número 77, é o segundo reforço portista no atual mercado de inverno.A adaptação ao plantel dos dragões poderá ser facilitada pelos compatriotas Jakub Kiwior e Jan Bednarek, sendo Pietuszewski o oitavo polaco a representar a equipa principal de futebol do clube e o terceiro no atual plantel.Apesar de ter apenas 17 anos, o jogador estreou-se pela primeira equipa do Jagiellonia, clube onde se formou, na última temporada. Em ano e meio, já acumulou 54 jogos, com quatro golos e duas assistências.O extremo poderá, assim, integrar o estágio do FC Porto, que começou na terça-feira e decorre até sexta-feira, em Almancil, aproveitando a ausência na 'final four' da Taça da Liga e o facto de o clube apenas reentrar em competição em 14 de janeiro, frente ao Benfica, a contar para os 'quartos' da Taça de Portugal.