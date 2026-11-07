Farioli pede FC Porto com "fome de vencer" na deslocação a Guimarães

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, pediu este sábado (7) aos seus jogadores que entrem com "humildade" e "fome de vencer" na visita ao Vitória de Guimarães, no domingo, na 11.ª jornada da I Liga de futebol.

No último jogo antes da paragem para os compromissos das seleções, o campeão nacional procura prolongar o percurso imaculado no campeonato, depois de ter goleado o Nápoles (4-1), na quarta-feira, para a Liga dos Campeões.

"Aquilo que temos de levar connosco para Guimarães é o nível certo de humildade e, sobretudo, a fome de vencer, com a vontade de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conquistar mais uma vitória", afirmou o técnico italiano, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.

Apesar do bom momento, Farioli rejeitou atribuir demasiada importância aos resultados recentes, numa altura em que os 'dragões' marcaram oito golos nos últimos dois encontros.

"A mentalidade deste clube é muito clara: queremos sempre vencer, ganhar o próximo jogo. Aquilo que fizemos já faz parte do passado. Naturalmente, a vitória a meio da semana foi um momento muito especial e importante para todos, mas agora temos de seguir em frente", reiterou.

Acerca do Vitória de Guimarães, enalteceu o trabalho desenvolvido pelo seu treinador, Tiago Margarido, ao recordar as dificuldades que teve ao defrontá-lo na temporada passada, quando este ainda orientava o Nacional.

"É uma equipa que cria muitas oportunidades de golo e que tem muita qualidade individual no ataque, com jogadores rápidos e fortes fisicamente, capazes de criar perigo em diferentes momentos", observou.

Ainda que os vimaranenses ocupem atualmente a 13.ª posição, Farioli considera que os resultados obtidos até ao momento não refletem a qualidade das exibições: "Se analisarmos os números, o Vitória tem menos nove pontos do que os seus pontos esperados".

O treinador dos 'dragões' aproveitou ainda para congratular-se com a primeira convocatória de Alberto Costa para a seleção portuguesa, destacando o trabalho que o lateral direito tem desenvolvido no clube.

"Trabalhou imenso para chegar a um nível em que se tornou impossível ignorá-lo. Estamos todos muito felizes por ele", expressou sobre a inclusão do lateral nas opções de Jorge Jesus para os derradeiros jogos na fase de grupos da Liga das Nações, com Dinamarca e País de Gales.

Oskar Pietuszewski regressou aos treinos e está disponível para integrar as opções dos portistas para o encontro frente aos minhotos, confirmou o treinador, enquanto William Gomes se mantém de fora.

O FC Porto, líder da I Liga, com um pleno de 10 vitórias e 30 pontos, visita no domingo, às 18:00, o Vitória de Guimarães, 13.º, com nove, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, sob arbitragem de David Silva, da associação do Porto.