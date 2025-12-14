Farioli confirma Gabri Veiga e Rodrigo Mora estão aptos para o jogo do FC Porto com o Estrela da Amadora

Francesco Farioli, treinador do FC Porto, confirmou este domingo, 14 de dezembro, que Gabri Veiga e Rodrigo Mora estão aptos para o jogo com o Estrela da Amadora, da 14.ª jornada da I Liga, marcado para esta segunda-feira, 15 de dezembro, às 20h45 no Estádio do Dragão.O técnico dos dragões admitiu que ambos os jogadores recuperaram plenamente de lesões: “O Gabri trabalhou ontem (sábado) com a equipa, mas hoje está a 100%. O Rodrigo também está de volta.”Farioli abordou ainda a indefinição no meio-campo, setor que considera determinante no seu modelo de jogo. “Há diferentes possibilidades e cenários, tanto para o início, como para o decorrer do jogo. É importante avaliar o momento dos jogadores e encontrar o melhor equilíbrio”, explicou, admitindo soluções com Gabri Veiga, Rodrigo Mora e Pablo Rosario.O técnico destacou ainda as vantagens de jogar à segunda-feira, num calendário apertado: “Dá-nos mais tempo para recuperar jogadores. Um dia pode parecer pouco, mas faz diferença quando jogamos de quatro em quatro dias”.Sobre a ausência de Zaidu Sanusi, ao serviço da seleção da Nigéria na Taça das Nações Africanas, mostrou-se confiante nas alternativas.“O Francisco Moura é o único lateral-esquerdo de raiz, mas o Kiwior também pode jogar nessa posição, assim como o Martim Fernandes ou o Pedro Lima, da equipa B”, indicou, admitindo, no plano ofensivo, a possibilidade de Rodrigo Mora atuar mais adiantado, afirmando que este "é literalmente um falso nove”.O treinador deixou ainda um apelo aos adeptos: “Sabemos que é uma segunda-feira à noite, mas é muito importante termos o estádio cheio. O apoio dos adeptos pode ser decisivo.”O FC Porto, líder isolado do campeonato, com 37 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 13.º lugar, com 14, em jogo arbitrado por Miguel Fonseca, da associação do Porto. .ERC autoriza que Porto Canal passe de generalista a temático focado no FC Porto.Penas efetivas de prisão para Adriano Quintanilha e Nuno Ribeiro no esquema de doping da W52-FC Porto