Farioli aposta em "bom espírito e mentalidade" para dar ao FC Porto a primeira vitória em Inglaterra

O FC Porto nunca ganhou em Inglaterra e espera fazê-lo pela primeira vez nesta quinta-feira, 22 de outubro, quando visitar o Nottingham Forest na 3.ª jornada da fase de liga da Liga Europa. O treinador Francesco Farioli diz que não é possível competir contra o dinheiro que as equipas inglesas têm para investir, mas acredita que pode lutar contra elas com outros argumentos."Estamos a falar de um campeonato que nos últimos 10 anos ganhou a larga distância a possibilidade de investir. Isso atrai os melhores jogadores e isso é o suficiente para criar uma grande brecha com as outras competições. Além disso, não podemos lutar pelo dinheiro ou orçamento, onde podemos lutar é aparecer com um bom espírito e mentalidade, como grupo, com desejo e humildade, especialmente quando as coisas estão a correr bem. Vai ser um jogo cheio de desafios e duelos, de contacto, precisamos de competir com eles nessa área para levarmos o jogo para onde queremos", perspetivou o técnico italiano em conferência de imprensa.Farioli considera que "jogar na Europa requer outras coisas do que jogar na Liga, o nível de competição aumenta" e confessou que teve dificuldades em preparar o jogo desta quinta-feira tendo em conta a recente alteração no comando técnico na equipa inglesa: saiu Ange Postecoglou, entrou Sean Dyche."No sábado recebemos a notícia e acabámos por deitar ao lixo o trabalho que o departamento de análise tinha feito sobre o anterior treinador e preparámos os três candidatos favoritos. A partir de terça-feira colocámos a nossa atenção no novo treinador, que tem uma forte ligação com o clube e o jogo vai ter um fator emocional que vai impactar o jogo. Tem uma identidade clara. Eu costumava usar clipes de vídeo de quando ele treinava no Burnley pelo espírito de equipa e da forma como defendiam. Há fatores e cenários que analisámos e outros que vamos descobrir amanhã", adiantou.O treinador do FC Porto desconfia também do momento conturbado que o Nottingham Forest vive: "Isso faz parte do futebol, as dinâmicas mudam muito rapidamente, não podemos prestar muita atenção a isso. Conhecemos o valor do clube, estiveram entre os quatro primeiros da Premier League durante grande parte da temporada passada e este verão gastaram mais de 200 milhões de euros em transferências, por isso adicionaram qualidade à que já tinham. Além disto, nesta época mudaram de treinador três vezes, três grandes treinadores, todos eles juntaram a sua visão do futebol. E o Sean Dyche vai trazer um grande laço com o clube e a cidade, ele é de Nottingham. Vai ser um jogo em que, futebolisticamente e emocionalmente, vai requerer muita atenção da nossa parte. Temos de entrar em campo para competir."Farioli elogiou ainda o central polaco Bednarek, de quem já tinha "bom feedback como líder de grupo". "Encontrei um jogador muito especial por vários motivos. O que ele faz, dentro e fora de campo, é absolutamente notável, chegou com muito respeito por todos, coloca a barra muito alta a nível de trabalho, não é coincidência o que estamos a fazer. A sua ajuda tem sido muito importante desde o primeiro dia", salientou..Zaidu apto para o encontroO lateral esquerdo do FC Porto Zaidu participou esta quarta-feira sem limitações no último treino de preparação para o encontro com o Nottingham Forest, a contar para a terceira ronda da fase de liga da Liga Europa de futebol.O futebolista apresentou queixas no gémeo ao regressar do último estágio da seleção nigeriana, tendo, por isso, falhado o encontro dos dragões frente ao Celoricense (vitória por 4-0), no sábado, da terceira ronda da Taça de Portugal.O boletim médico portista é composto por Nehuén Pérez e Luuk de Jong, ambos em regime de tratamento e trabalho de ginásio.O FC Porto é uma das sete equipas a ter triunfado nos dois jogos inaugurais - lote em que também se insere o Sporting de Braga -, procurando manter a senda vitoriosa diante do emblema britânico, que soma apenas um ponto até ao momento e irá estrear o novo treinador, Sean Dyche, que esta semana substituiu o australiano Ange Postecoglou.O encontro tem lugar no Estádio City Ground, em Nottingham, a partir das 20:00, com arbitragem do romeno Radu Petrescu..Um bilhete para ver o FC Porto por 800 euros? Clube desmantelou rede de revenda de ingressos