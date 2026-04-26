Famalicão vence no Estoril, segura quinto lugar e soma nono jogo sem perder (veja o golo)
O neerlandês Justin de Haas marcou o único golo dos famalicenses, que ditou a quinta derrota consecutiva dos canarinhos.
O Famalicão venceu este domingo, 26 de abril, na visita ao Estoril por 1-0, na 31.ª jornada da I Liga, e, com o nono jogo sem perder, segurou o quinto lugar, que pode dar acesso às competições europeias.

Os minhotos voltaram às vitórias, após três empates, graças ao golo solitário do neerlandês Justin de Haas, aos 51 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e somam 51 pontos, mais cinco do que o Gil Vicente, que recebe o Casa Pia, na segunda-feira.

O Estoril voltou a perder, pela quinta jornada consecutiva, e foi ultrapassado nesta ronda pelo Alverca, caindo para o 10.º lugar, com 37 pontos.

