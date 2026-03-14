Famalicão estraga estreia de Gil Lameiras com triunfo em Guimarães (veja os golos)

O Famalicão saltou este sábado, 14 de março, provisoriamente, para o quinto lugar da I Liga, ao vencer fora o Vitória de Guimarães, que estreava Gil Lameiras como treinador, por 2-1, no encontro inaugural da 26.ª jornada.Justin de Haas, aos 17 minutos, e Sorriso, aos 47, marcaram os golos dos forasteiros, enquanto Samu, aos 23, faturou para os vitorianos, que também tinham perdido o último jogo sob o comando de Luís Pinto (0-2 nos Açores).Na classificação, o Famalicão, que pontuou pela quarta ronda consecutiva, num ciclo com três vitórias, saltou, à condição, para quinto, com 42 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães manteve-se em nono, com 32.Veja os golos: