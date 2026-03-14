Sorriso festeja o segundo golo famalicense.
Sorriso festeja o segundo golo famalicense.FOTO: HUGO DELGADO/LUSA
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Famalicão estraga estreia de Gil Lameiras com triunfo em Guimarães (veja os golos)

Num duelo minhoto, os famalicenses venceram por 2-1 no estádio D. Afonso Henriques.
DN/Lusa
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O Famalicão saltou este sábado, 14 de março, provisoriamente, para o quinto lugar da I Liga, ao vencer fora o Vitória de Guimarães, que estreava Gil Lameiras como treinador, por 2-1, no encontro inaugural da 26.ª jornada.

Justin de Haas, aos 17 minutos, e Sorriso, aos 47, marcaram os golos dos forasteiros, enquanto Samu, aos 23, faturou para os vitorianos, que também tinham perdido o último jogo sob o comando de Luís Pinto (0-2 nos Açores).

Na classificação, o Famalicão, que pontuou pela quarta ronda consecutiva, num ciclo com três vitórias, saltou, à condição, para quinto, com 42 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães manteve-se em nono, com 32.

Veja os golos:

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