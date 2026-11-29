Desporto
F1. Kimi Antonelli vence no Qatar e soma 10.º triunfo da temporada
Antonelli deixou o companheiro de equipa, o britânico George Russell (Mercedes), na segunda posição, enquanto o australiano Oscar Piastri (McLaren) completou o pódio.
O italiano Kimi Antonelli (Mercedes), já campeão mundial, venceu este domingo o Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1, 22.ª e penúltima ronda da temporada, somando o 10.º triunfo do ano.
Antonelli deixou o companheiro de equipa, o britânico George Russell (Mercedes), na segunda posição, a 31,476 segundos, enquanto o australiano Oscar Piastri (McLaren) completou o pódio, a 33,017 do piloto transalpino.
O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), quarto classificado, assegurou matematicamente o segundo lugar do campeonato, passando a somar 316 pontos, contra os 427 de Antonelli e os 282 de Russell, que subiu ao terceiro posto, antes do encerramento da temporada em Abu Dhabi, dentro de uma semana.