George Russell conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1, assinando a melhor volta da sessão decisiva (Q3) em 1:21.695. O piloto britânico assegurou a sexta pole da temporada e encabeça uma primeira linha totalmente pintada com as cores da Mercedes, superando o seu colega de equipa, Andrea Kimi Antonelli, por 0,128 segundos.

Depois de Antonelli ter dominado todas as sessões de treinos livres no Circuito Internacional de Lusail, Russell conseguiu inverter a tendência no momento das decisões, liderando a tabela de tempos tanto no Q1 como no Q2 e no Q3. Na derradeira tentativa do Q3, o piloto britânico conseguiu mesmo melhorar a sua marca e reforçou o primeiro lugar da grelha, enquanto Antonelli - que saiu à frente do colega para a última volta rápida - manifestou via rádio desagrado com a gestão de pista da equipa nesse momento final.

Atrás dos dois Mercedes, a McLaren mostrou uma recuperação assinalável face aos treinos livres e monopolizou a segunda linha da grelha de partida. Lando Norris ficou com o terceiro posto (1:22.175, a 0,480 segundos da frente), superando o colega de equipa Oscar Piastri (1:22.245) por sete centésimos de segundo.

Na Red Bull, o jovem francês Isack Hadjar voltou a destacar-se ao bater o tetracampeão Max Verstappen por apenas 0,041 segundos, garantindo o quinto lugar da grelha (1:22.291) diante do neerlandês (1:22.332).

Bem mais discreta foi a prestação da Ferrari, que confirmou as dificuldades evidenciadas ao longo do fim de semana em ritmo de volta única.

Charles Leclerc não foi além do sétimo tempo (1:22.955), já a mais de 1,2 segundos da marca de Russell, enquanto Lewis Hamilton fechou o Q3 apenas na nona posição (1:23.108). Entre os dois monolugares de Maranello intrometeu-se Arvid Lindblad (Racing Bulls), que alcançou um meritório oitavo lugar, à frente do colega Liam Lawson (10.º).

No segundo segmento da qualificação (Q2), Oliver Bearman (Haas) falhou o acesso à luta pela pole por pouco mais de duas décimas de segundo, terminando em 11.º, à frente de Pierre Gasly (Alpine) e Gabriel Bortoleto (Audi).

A sessão ficou ainda marcada por um incidente na Curva 16 entre Bortoleto e Rafael Câmara (Haas, 15.º), colocado sob investigação dos comissários da FIA por alegado bloqueio em pista.

Na primeira eliminatória (Q1), que ditou o afastamento precoce dos seis carros mais lentos, ficaram pelo caminho as duplas da Williams (Carlos Sainz Jr. em 17.º e Alex Albon em 18.º, ambos prejudicados por voltas anuladas devido aos limites de pista), da Aston Martin (Fernando Alonso em 19.º e Lance Stroll em 20.º) e da estreante Cadillac (Valtteri Bottas em 21.º e Sergio Pérez em 22.º).

A corrida do Grande Prémio do Qatar, penúltima prova do campeonato de 2026, disputa-se este domingo a partir das 16h00 de Lisboa (19h00 locais).