Europeu de Futsal. Entre Portugal e o jogo da final está a França.

A seleção portuguesa de futsal garantiu esta quarta-feira a presença nas meias-finais do Campeonato da Europa, ao vencer de forma clara a Bélgica por 8-2, em encontro dos quartos-de-final disputado em Ljubljana. Depois de um início menos afirmativo, a equipa orientada por Jorge Braz respondeu com autoridade, confirmou o favoritismo e passou a conhecer o adversário seguinte: a França.Portugal entrou com intenção ofensiva, mas foi a Bélgica a adiantar-se no marcador, aos nove minutos, numa jogada individual de Rahou pela esquerda, concluída com um autogolo involuntário de Pany Varela. O golo sofrido acabou por funcionar como catalisador para a reação portuguesa. A partir daí, a equipa das quinas assumiu definitivamente o controlo do jogo, empurrou o adversário para trás e começou a criar ocasiões sucessivas, esbarrando durante largos minutos na excelente exibição do guarda-redes belga Vrancken e ainda num remate ao poste..O empate surgiu aos 13 minutos, por Bruno Coelho, na sequência de uma jogada coletiva bem trabalhada, e abriu caminho para a reviravolta. Aos 17’, Pany Varela assinou um dos momentos do encontro com um remate potente e colocado ao ângulo superior direito, colocando Portugal em vantagem. Já perto do intervalo, André Coelho concluiu com êxito uma combinação rápida entre Pany Varela e Erick Mendonça, fixando o resultado em 3-1 ao descanso, numa primeira parte que terminou com a Bélgica carregada de faltas e com um livre de dez metros defendido por Vrancken.A segunda parte do jogo confirmou o ascendente português. Logo aos 22 minutos, Rúben Góis ampliou a vantagem após um lance de bola parada, e pouco depois Pany Varela voltou a marcar, bisando na partida e deixando o resultado em 5-1. A eficácia ofensiva portuguesa manteve-se elevada e Lúcio Rocha fez o sexto golo aos 28 minutos, num lance individual. A Bélgica ainda reduziu através do guarda-redes avançado Jamal Aabbou, mas a resposta lusa foi imediata, com Portugal a voltar a marcar em contra-ataque e Pany Varela a completar o hat-trick já nos instantes finais, selando o 8-2..Com este triunfo, Portugal avança para as meias-finais do Europeu, onde vai defrontar a França, que garantiu o apuramento após vencer a Ucrânia por 4-2 no prolongamento. A seleção francesa chega a esta fase depois de um percurso consistente, marcado pela eficácia nos momentos decisivos, e tem vindo a afirmar-se gradualmente no panorama do futsal europeu, apesar de não possuir um historial vasto de confrontos com Portugal em fases finais de grandes competições.No escalão sénior, os duelos entre portugueses e franceses são pouco frequentes. O registo mais expressivo entre ambas as seleções remonta a um jogo particular realizado a 22 de fevereiro de 2022, no qual Portugal venceu por 8-1. Ainda assim, o encontro das meias-finais promete um grau de exigência elevado, com dois estilos distintos a disputarem um lugar na final do Campeonato da Europa, novamente em Ljubljana. .Europeu de futsal. Portugal vence Polónia e faz pleno de triunfos no grupo.Portugal goleia Hungria e está nos quartos do Europeu de futsal