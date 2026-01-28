Europeu de andebol. Portugal vence Espanha e sobe provisoriamente ao pódio da ‘main round’

Portugal venceu hoesta quarta-feira (28) e a Espanha, por 35-27, e subiu provisoriamente ao terceiro lugar do Grupo I da ‘main round’ da 17.ª edição do Campeonato da Europa de andebol, antes dos restantes jogos da quarta e última jornada.Depois de chegar ao intervalo a vencer por 16-12, Portugal impôs-se à seleção espanhola, campeã em 2018 e 2020, para manter a possibilidade de chegar ao jogo de atribuição do quinto lugar do Europeu e tentar igualar ou melhorar o sexto lugar obtido na edição de 2020.Portugal subiu ao terceiro lugar, com cinco pontos, ultrapassando provisoriamente a França, com quatro, e a Noruega, com três, que hoje defrontam, respetivamente, a Alemanha e a tetracampeã mundial Dinamarca e, ambas com seis. .Portugal e Noruega empatam e estão quase fora das meias-finais do Europeu de Andebol