Portugal e Noruega empatam e estão quase fora das meias-finais do Europeu de Andebol

Portugal e Noruega empataram esta segunda-feira, 26 de janeiro, a 35-35, na terceira e penúltima jornada do Grupo I da Ronda Principal do Campeonato da Europa de andebol, ficando ambas as seleções praticamente fora das meias-finais.A seleção lusa, que ao intervalo perdia frente aos noruegueses, terceiros no Europeu de 2020, por 18-17, soma os mesmos três pontos da Noruega, ambos mais um jogo disputado, a um ponto da França, detentora do título, e da Dinamarca, campeã olímpica e tetracampeã do mundo, e a três da líder Alemanha.Portugal encerra esta fase frente à Espanha, sem qualquer ponto nesta fase, na quarta-feira, 28 de janeiro, novamente em Herning, na Dinamarca, a partir das 15:30 locais (14:30 em Lisboa).