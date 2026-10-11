Etíope Adugna e queniana Omare vencem Meia Maratona de Lisboa
O etíope Zerihun Adugna Abdeta, na prova masculina, e a queniana Dolphine Nyaboke Omare, na corrida feminina, venceram este domingo (11) a 26.ª edição da Meia Maratona em Lisboa.
Na competição masculina, após uma intensa discussão entre cerca de 10 atletas de elite, acabou por levar a melhor Adugna, que ao conseguir descolar no último quilómetro, chegou ao Terreiro do Paço ao fim de 1:02.01 horas, naquela que foi a sua estreia na distância.
Em segundo lugar, e apenas quatro segundos do vencedor, de 23 anos, terminou o jovem ugandês Titus Musau, de apenas 20 anos, com a marca de 1:02.05 horas, seguido do queniano Brian Kibet Kogo com 1:02.07.
Na corrida feminina, Omare, de 25 anos, estreou-se a correr na Europa com o triunfo em Lisboa, ao concluir os 21 quilómetros em 01:07.25, depois de deixar para trás a compatriota Margaret Gati Chacha e o português Afonso Simão nos últimos quilómetros.
Omare, que tinha como anterior melhor resultado 1:06.05 horas, em Marugame, no Japão em 2025, cortou a meta isolada, com 49 segundos de avanço sobre Chacha (1:08.14), segunda classificada, à frente da etíope Kuflu Tahir Dadiso (1:09.04), a fechar o pódio.
Entre os portugueses, Salomé Rocha foi nona na prova feminina, com 1:14.09 horas, enquanto Miguel Borges foi o melhor na masculina, com 1:05.25, sendo 11.º classificado, à frente de Filipe Vitorino (01:05.41) e Afonso Simão (01:09.09).