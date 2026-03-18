Cláudia Sarrico, secretária de Estado do Ensino Superior, esteve na apresentação do diagnóstico sobre o desporto universitário.
Cláudia Sarrico, secretária de Estado do Ensino Superior, esteve na apresentação do diagnóstico sobre o desporto universitário.FOTO: FADU
Desporto

Estudo revela que 61% das instituições de ensino superior portuguesas não têm instalações desportivas próprias

Um estudo da Federação Académica de Desporto Universitário aponta para o facto de existir um desfasamento entre a importância do desporto para os estudantes e o seu financiamento.
Carlos Nogueira
Publicado a
Atualizado a

Um estudo da Federação Académica de Desporto Universitário (FADU) revela que 61% das instituições de ensino superior portuguesas não têm instalações desportivas próprias, enquanto 89% dependem de parcerias externas.

Este estudo, apresentado na terça-feira, 17 de março, no ISCTE, em Lisboa, mostra que há um crescimento do desporto universitário, mas mantêm-se as carências estruturais, défices de financiamento e ainda um desalinhamento com as melhores políticas europeias.

Para elaborar este diagnóstico do desporto universitário foram analisados 76 clubes universitários, associações académicas e instituições de ensino superior em todo o país, com maior foco no setor público, abrangendo assim 75% dos estudantes inscritos no ensino superior em Portugal.

Como problemas estruturais, a FADU apresentou o subfinanciamento e a falta de recursos humanos, uma vez que apenas 46% das faculdades estão satisfeitas com o financiamento público para o desporto universitário, enquanto 65,8% considera a falta de recursos humanos como um dos grandes problemas.

Foi ainda destacado o facto de em 87% das faculdades ser destacada a importância do desporto para a experiência académica e saúde mental dos estudantes. E neste sentido a FADU considera que existe um “claro desfasamento” entre o reconhecimento da sua importância e a reflexão como prioridade nos orçamentos.

Na apresentação do estudo, Diogo Braz, presidente da FADU, frisou que existe a necessidade de reforçar as políticas públicas de apoio ao desporto universitário. Nesse sentido, sugeriu a criação de linhas de financiamento específicas para infraestruturas desportivas, uma maior integração do desporto nos modelos de financiamento do ensino superior e o reforço do investimento em recursos humanos especializados e em programas de prática desportiva para estudantes.

Refira-se que na apresentação deste diagnóstico esteve Cláudia Sarrico, secretária de Estado do Ensino Superior.

Ensino Superior
FADU
Desporto universitário

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt