Estudo revela que 61% das instituições de ensino superior portuguesas não têm instalações desportivas próprias

Um estudo da Federação Académica de Desporto Universitário (FADU) revela que 61% das instituições de ensino superior portuguesas não têm instalações desportivas próprias, enquanto 89% dependem de parcerias externas.Este estudo, apresentado na terça-feira, 17 de março, no ISCTE, em Lisboa, mostra que há um crescimento do desporto universitário, mas mantêm-se as carências estruturais, défices de financiamento e ainda um desalinhamento com as melhores políticas europeias.Para elaborar este diagnóstico do desporto universitário foram analisados 76 clubes universitários, associações académicas e instituições de ensino superior em todo o país, com maior foco no setor público, abrangendo assim 75% dos estudantes inscritos no ensino superior em Portugal.Como problemas estruturais, a FADU apresentou o subfinanciamento e a falta de recursos humanos, uma vez que apenas 46% das faculdades estão satisfeitas com o financiamento público para o desporto universitário, enquanto 65,8% considera a falta de recursos humanos como um dos grandes problemas.Foi ainda destacado o facto de em 87% das faculdades ser destacada a importância do desporto para a experiência académica e saúde mental dos estudantes. E neste sentido a FADU considera que existe um “claro desfasamento” entre o reconhecimento da sua importância e a reflexão como prioridade nos orçamentos.Na apresentação do estudo, Diogo Braz, presidente da FADU, frisou que existe a necessidade de reforçar as políticas públicas de apoio ao desporto universitário. Nesse sentido, sugeriu a criação de linhas de financiamento específicas para infraestruturas desportivas, uma maior integração do desporto nos modelos de financiamento do ensino superior e o reforço do investimento em recursos humanos especializados e em programas de prática desportiva para estudantes.Refira-se que na apresentação deste diagnóstico esteve Cláudia Sarrico, secretária de Estado do Ensino Superior.