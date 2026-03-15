Estoril triunfa na Madeira e prolonga jejum de vitórias do Nacional (Veja o golo)

O Estoril voltou este domingo, 15 de março, aos triunfos na I Liga, ao impor-se por 1-0 na visita ao Nacional, que somou o sétimo jogo sem vencer, na 26.ª jornada da prova.No Funchal, um golo do austríaco Felix Bacher, aos oito minutos, garantiu o triunfo do Estoril, que nas últimas duas jornadas tinha perdido com o Sporting (3-0) e empatado com o Casa Pia (0-0).O Estoril subiu provisoriamente ao sétimo lugar, com 37 pontos, mais dois do que o Moreirense, que ainda hoje visita o líder FC Porto, enquanto o Nacional, que nas seis rondas anteriores somou quatro derrotas e dois empates, é 16.º e antepenúltimo, com 22.Veja o golo: