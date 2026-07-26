Tenista tem 22 anos e já tinha conquistado sete 'challengers', o primeiro dos quais em Portugal, na Maia, em 2022.
Tenista tem 22 anos e já tinha conquistado sete 'challengers', o primeiro dos quais em Portugal, na Maia, em 2022.Foto: José Sena Goulão / EPA
Desporto

Estoril Open: Luca Van Assche conquista primeiro título ATP

Luca Van Assche (78.º do ranking mundial) derrotou Alexander Blockx (38.º).
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O francês Luca Van Assche conquistou o seu primeiro título no circuito ATP, depois de vencer o belga Alexander Blockx, quarto cabeça de série, na final do Estoril Open em ténis. A grande final ocorreu este domingo, 26 de julho, num jogo com mais de duas horas.

Na primeira final ATP dos dois tenistas, Luca Van Assche (78.º do ranking mundial) derrotou Alexander Blockx (38.º), por 6-4, 4-6 e 7-5, em duas horas e 26 minutos, sucedendo no historial de campeões do único torneio ATP em Portugal ao polaco Hubert Hurkacz, campeão em 2024 – em 2025, o Estoril Open teve o estatuto de 'challenger'.

Luca Van Assche, de 22 anos, já tinha conquistado sete 'challengers', o primeiro dos quais em Portugal, na Maia, em 2022.

Tenista tem 22 anos e já tinha conquistado sete 'challengers', o primeiro dos quais em Portugal, na Maia, em 2022.
Franceses Droguet e Jacquet conquistam título de pares do Estoril Open
Tenista tem 22 anos e já tinha conquistado sete 'challengers', o primeiro dos quais em Portugal, na Maia, em 2022.
E depois de 2027, irá o Estoril Open mudar de casa?
Ténis
Estoril Open
Diário de Notícias
www.dn.pt