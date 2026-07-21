Estoril Open: Jaime Faria qualifica-se para a segunda ronda

O tenista português Jaime Faria qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda do Estoril Open, depois de afastar o neerlandês Botic van de Zandschulp, sexto cabeça de série, em dois sets.O número dois nacional e 88.º do mundo superiorizou-se a Van de Zandschulp (55.º), por 6-3 e 6-4, em uma hora e 13 minutos, ultrapassando pela primeira vez a primeira ronda do único torneio ATP em Portugal.Na próxima ronda, Jaime Faria vai defrontar o peruano Gonzalo Bueno (180.º), vindo da qualificação e que hoje venceu o português Tiago Pereira (371.º), por 6-3, 1-6 e 7-6 (7-5)..Jaime Faria apura-se pela primeira vez para a segunda ronda do torneio de Wimbledon