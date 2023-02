Estoril anuncia saída do treinador Nélson Veríssimo

O Estoril, que segue no 15.º lugar da I Liga, anunciou esta sexta-feira a saída do treinador Nélson Veríssimo, com efeitos imediatos e por mútuo acordo.

A cessão do vínculo do treinador, que tinha ligação contratual até junho de 2024, foi acordada na manhã desta sexta-feira entre as duas partes, com o Estoril Praia a oficializar a mudança através de um comunicado assinado pelo presidente da SAD 'estorilista', Ignacio Beristain. "Informamos os nossos sócios e simpatizantes que a Estoril Praia SAD e o treinador Nélson Veríssimo e equipa técnica chegaram a acordo para a cessação dos respetivos contratos de trabalho", pode ler-se no texto publicado no site oficial e redes sociais do clube.

No mesmo comunicado, o Estoril Praia deixou também uma palavra de agradecimento a Nélson Veríssimo, que estava ao comando da equipa desde o início da época, depois de ter orientado o Benfica em 2021/22, sucedendo a Jorge Jesus. "A Estoril Praia SAD agradece a Nélson Veríssimo e restante equipa técnica todo o trabalho realizado e compromisso demonstrado em prol do Estoril Praia. Nélson, desejamos-te o melhor tanto a nível pessoal como profissional", diz o texto.

Por fim, o emblema da Linha de Cascais anunciou ainda que o novo técnico será conhecido com brevidade. "O novo treinador será anunciado nos próximos dias", informou o Estoril, cuja equipa principal será orientada interinamente por Pedro Guerreiro, treinador da equipa sub23 dos 'canarinhos'.

O Estoril ocupa o 15.º lugar da I Liga, com 22 pontos conquistados, e desloca-se na segunda-feira, pelas 19:00 horas, ao Estádio José Alvalade, em Lisboa, para defrontar o Sporting para a 22.ª jornada do campeonato.