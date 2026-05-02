Rui Costa, presidente do Benfica.
Rui Costa, presidente do Benfica.FOTO: Miguel Pereira
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Rui Costa ataca árbitro: "Este senhor veio aqui prejudicar o Benfica"

O presidente dos encarnados dirigiu-se aos jornalistas no exterior do estádio para criticar o árbitro do Famalicão-Benfica.
Ricardo Simões Ferreira
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O presidente do Benfica fez este sábado (2 de maio), ao fim da tarde, duras críticas ao árbitro do jogo Famalicão - Benfica, que terminou 2-2 (depois de os encarnados terem ido para o intervalo a vencer por 0-2). Rui Costa atirou as responsabilidades pelo resultado para o desempenho da equipa de arbitragem, visando inclusivamente os 15 minutos de compensação atribuídos.

"Ninguém tem direito de decidir campeonatos que não sejam os jogadores e os treinadores", afirmou Rui Costa aos jornalistas no exterior do estádio famalicense.

O dirigente sublinhou que, na sua opinião, ficou um penálti por marcar e recordou que Gustavo Correia (da AF Porto) já tinha sido protagonista de decisões polémicas no encontro Benfica-Casa Pia. Esse jogo anterior, que também terminou empatado a duas bolas, tinha sido alvo de forte contestação por parte de José Mourinho e da estrutura encarnada.

"E, estranhamente, este mesmo árbitro aparece aqui numa fase determinante do campeonato", acrescentou Rui Costa, referindo-se à luta pelo acesso à Liga dos Campeões.

As declarações do presidente coincidiram com o momento em que, no Porto, os Dragões chegavam à vantagem ao intervalo frente ao Alverca, aproximando-se da conquista do título, para a qual bastava um empate após o resultado do Benfica.

Rui Costa, presidente do Benfica.
Benfica desperdiça vantagem de dois golos e empata em Famalicão
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