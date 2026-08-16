“Este é, provavelmente, o meu último ano no futebol", admite Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo admitiu que esta será “provavelmente” a sua última temporada no futebol e diz ter já preparado a vida para o momento em que deixar os relvados.

“Este é, provavelmente, o meu último ano no futebol e quero deixar um legado espetacular”, afirmou o avançado, de 41 anos, numa entrevista à revista Vogue, concedida a propósito do recente casamento com Giorgina Rodríguez.

À revista de moda, Ronaldo garante que o futuro está "todo planeado”, antecipando uma mudança radical de rotina depois de um quarto de século dedicado ao futebol profissional.

O capitão da seleção diz-se consciente de que a transição não será simples. “Tenho tantas coisas que me mantêm ocupado que é difícil destacar apenas uma. Como o futebol pode deixar um grande vazio, é preciso preencher o tempo de várias formas, não apenas uma. E também divertir-me mais, viajar mais, ver e jogar padel, que gosto muito, e continuar a desfrutar do que conquistei - do que conquistámos. Porque, afinal, foram 25 anos com muitos sacrifícios”, afirmou.

Ronaldo voltou esta semana aos trabalhos do Al Nassr, na Arábia Saudita, depois de umas férias pós-Mundial de 2026 nas quais aproveitou para oficializar a ligação de longa data com Giorgina Rodriguez. E continua a perseguir marcas para reforçar o seu legado. Com 976 golos em 1330 jogos oficiais na carreira, está a apenas 24 golos da barreira dos mil, uma marca inédita no futebol de alto nível.