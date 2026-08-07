Estádio do Chornomorets danificado em ataque russo obriga ao adiamento de jogo da Liga ucraniana

O Estádio do Chornomorets, em Odessa, foi danificado na sequência de um ataque russo lançado esta sexta-feira contra a cidade ucraniana, obrigando ao adiamento do encontro entre o Chornomorets e o Kolos Kovalivka, da segunda jornada da Liga ucraniana de futebol. A decisão foi anunciada pela organização da prova depois de o recinto ter sofrido estragos provocados pelo bombardeamento. As autoridades da administração militar da região de Odessa confirmaram que o ataque provocou danos na cobertura, nas bancadas e nos envidraçados do estádio, situado no centro da cidade. O bombardeamento fez ainda, pelo menos, uma ferida, uma mulher de 29 anos atingida por estilhaços, que recebeu assistência médica no local. Perante os danos provocados na infraestrutura e a situação de segurança, a Liga Ucraniana decidiu adiar o jogo que estava agendado para o Estádio do Chornomorets, informando que a nova data e o horário do encontro serão definidos oportunamente pela direção da competição. O recinto, inaugurado em 2011 e com capacidade para mais de 34 mil espectadores, é um dos mais emblemáticos da Ucrânia e tem continuado a receber jogos oficiais apesar da guerra, sob rigorosos protocolos de segurança e com interrupções frequentes sempre que são ativados alertas de ataque aéreo. .O ataque a Odessa constitui mais um exemplo do impacto direto da guerra no desporto ucraniano, que desde a invasão russa, em fevereiro de 2022, tem visto estádios, centros de treino e outras infraestruturas desportivas serem atingidos pelos bombardeamentos. Apesar desse contexto, as competições nacionais continuam a disputar-se, adaptando calendários e horários às exigências de segurança impostas pelo conflito. Esta é, até ao momento, a informação oficialmente confirmada pelas autoridades ucranianas e pela organização da Liga, não tendo sido divulgado qualquer balanço adicional sobre os prejuízos materiais no estádio nem sobre eventuais danos nas restantes instalações do clube. .Pelo menos 10 pessoas feridas em Odessa em ataques russos.Ataque russo fez três mortos em Kharkiv e atingiu navios em Odessa