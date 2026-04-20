Estádio do Bessa em leilão por 31 milhões de euros
Desporto

Estádio do Bessa em leilão por 31 milhões de euros

As licitações podem ser feitas online de 27 de abril a 20 de maio e, além do estádio, também será leiloado o restante complexo desportivo num valor base de 6,7 milhões de euros.
Carlos Miguel Nogueira
Publicado a
Atualizado a

O Estádio do Bessa, no Porto, vai ser vendido em leilão online entre os dias 27 de abril e 20 de maio, com um preço base de 31.068.781,72 euros.

As condições de licitação estão no site da leiloeira Leilosoc Worldwide, no que também surge como objeto de leilão o campos de treinos e área adjacente por um total de 6,786.725,00 euros.

Ou seja, quem estiver interessado em todo o complexo desportivo do Boavista, que está em processo de insolvência, terá de desembolsar um valor mínimo de quase 38 milhões de euros, com uma área total de 99.010,17 metros quadrados (77.865,50 metros quadrados referentes ao estádio e 21.144,67 relativo aos campos de treinos)

Estádio do Bessa em leilão por 31 milhões de euros
Apartamento, loja e lotes de garagem leiloados no âmbito da insolvência do Boavista
Leilão
Boavista
Estádio do Bessa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt