Estádio do Bessa em leilão por 31 milhões de euros

O Estádio do Bessa, no Porto, vai ser vendido em leilão online entre os dias 27 de abril e 20 de maio, com um preço base de 31.068.781,72 euros.As condições de licitação estão no site da leiloeira Leilosoc Worldwide, no que também surge como objeto de leilão o campos de treinos e área adjacente por um total de 6,786.725,00 euros.Ou seja, quem estiver interessado em todo o complexo desportivo do Boavista, que está em processo de insolvência, terá de desembolsar um valor mínimo de quase 38 milhões de euros, com uma área total de 99.010,17 metros quadrados (77.865,50 metros quadrados referentes ao estádio e 21.144,67 relativo aos campos de treinos).Apartamento, loja e lotes de garagem leiloados no âmbito da insolvência do Boavista