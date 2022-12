Espionagem? Quartéis-generais de Países Baixos e Argentina separados por 467 passos

Países Baixos e Argentina defrontam-se esta sexta-feira, às 19.00 horas, na discussão por um lugar nas meias-finais. Quem vencer, irá jogar com o vencedor do Croácia-Brasil, que entram em campo às 15.00.

Mas a ambição de vencer e estar mais perto da final não é a única coisa que neerlandeses e argentinos partilham antes do jogo. Isto porque ambas as seleções treinaram a apenas 467 passos de distância de cada porta, a uma distância de aproximadamente quatro minutos e meio. O local? A Universidade do Qatar, com a sua área de 25 mil metros quadrados e que, durante o Mundial, albergou também a seleção espanhola, entretanto já eliminada da prova.

Segundo o jornal argentino Olé, o lugar ocupado pelas equipas "é muito semelhante", sendo que a Argentina foi a primeira seleção a reservar a Universidade do Qatar como quartel-general para o Mundial 2022, algo que possibilitou desde logo a estadia a tempo inteiro no recinto.

De acordo com aquele jornal, o último dia de preparação "foi um convite à espionagem". O selecionador albiceleste, Lionel Scaloni, "testou a equipa que irá jogar contra os Países Baixos, com as suas diferentes opções e mesmo mudanças de esquemas (primeiro com Rodrigo De Paul e Di María entre os titulares, sob o 4-3-1-1-2, depois um 5-3-2)". O treinador neerlandês, "Louis Van Gaal também o fez com a sua equipa a poucos metros de distância". Resta agora saber quem vai tirar proveito da espionagem...