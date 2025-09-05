"Foi um dia fantástico". Espetacular vitória de João Almeida no Angliru, a etapa rainha da Vuelta

"Esta foi especial!" Foi assim, ainda ofegante, que João Almeida reagiu à vitória na 13.ª etapa da Volta a Espanha (Vuelta). Esta sexta-feira, 5 de setembro, o ciclista da UAE liderou a subida ao mítico Angliru, considerada a etapa rainha da Vuelta, e bateu o líder da geral e grande rival na luta pela vitória final, o dinamarquês Jonas Vingegaard.Foi a 13.ª vitória de um português numa etapa da prova do país vizinho, a última tinha sido a de Rui Costa, em 2023, e a 10.ª vitória do corredor de A-dos-Francos em corridas do WorldTour e a segunda em Grandes Voltas, ele que já tinha vencido uma etapa no Giro2023.Com a família presente e sempre acompanhado por bandeiras verde-rubro na subida ao Angliru, o português assumiu a frente da corrida a 6 quilómetros do fim. Deixou para trás Jai Hindley (vencedor do Giro2022) e Kuss (grande especialista de montanha da atualidade), mas manteve Jonas Vingegaard, bicampeão do Tour, na roda ... até cortar a meta em primeiro lugar e ganhar quatro segundos ao camisola vermelha. O dinamarquês da Visma continua a ser líder da geral, mas está agora a 46 segundos de distância. .Após a "a subida mais dura" que se lembra de correr em toda a carreira, João Almeida, confessou que esta vitória é a "melhor" da carreira. "Esta é muito especial. Ainda não acredito. Muito obrigado aos meus companheiros de equipa, foram determinantes para a minha vitória. Fizemos uma etapa fantástica. Dei tudo o que tinha, dei o meu melhor. Estava nos meus limites no último quilómetro. Acho que eu e o Jonas [Vingegaard] estávamos ambos no limite. Estava à espera do ataque dele a qualquer momento, e até pensei que ele pudesse ultrapassar-me em cima da linha da meta. Passei primeiro na curva, e depois é muito difícil de ultrapassar. Foi um dia fantástico para mim", reagiu o português depois de cortar a meta em primeiro lugar, reconhecendo que o perseguidor na etapa esteve fenomenal. Um elogio que Vingegaard retribuiu. O dinamarquês admitiu que queria muito vencer a mítica etapa do Angliru, mas "João Almeida mereceu a vitória"..João Almeida completou a 13.ª etapa em 4:54.15 horas os 202,7 quilómetros da tirada, entre Cabezón de la Sal e o Alto de L'Angliru. Vingegaard foi segundo classificado, com o mesmo tempo, mas o ciclista português reduziu o atraso para o dinamarquês para 46 segundos, graças às bonificações, enquanto o britânico Thomas Pidcock (Q36.5) ocupa a terceira posição, a 2.18 minutos do líder.No sábado realiza-se a 14.ª etapa, entre Avilés e o Alto de La Farrapona, na extensão de 135,9 quilómetros, com duas contagens de montanha de primeira categoria, a última a coincidir com a meta.