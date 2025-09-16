Entrada em falso na Champions: Benfica permite reviravolta ao Qarabag na Luz

Durou pouco o efeito Sudakov no Benfica. A equipa de Bruno Lage entrou a todo o gás na primeira noite de Liga dos Campeões da época 25/26, chegando ao 2-0 aos 16 minutos, com duas assistências do ucraniano. Mas foi tudo. Depois, o modesto Qarabag, do Azerbaijão, transformou a noite de Champions num autêntico pesadelo na Luz, dando a volta ao marcador para um inesperado 2-3, que deixou os adeptos encarnados mergulhados num ataque de nervos.Bruno Lage e a equipa foram despedidos pelos adeptos com um monumental coro de assobios e uma coreografia de lenços brancos, que deixam a situação do técnico muito complicada na Luz.No filme do jogo, Enzo Barrenenchea inaugurou o marcador, aos seis minutos, e Pavlidis aumentou para 2-0, aos 16'. Leandro Andrade ainda reudziu para o Qarabag antes do intervalo (30'), fazendo instalar os primeiros sinais nervosos na Luz. Camilo Durán (48') e Kashchuk (86') consumaram a reviravolta na segunda parte, provocando a surpresa nesta primeira jornada da Liga dos Campeões.Na segunda jornada, o Benfica vai visitar os ingleses do Chelsea, em partida marcada para o dia 30 de setembro.Para o Benfica, este desaire europeu segue-se ao tropeção caseiro da última sexta-feira na Liga portuguesa, quando empatou frente ao Santa Clara, atrasando-se na luta pelo título.