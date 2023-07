Equipa feminina do Länk FC Vilaverdense com salários em atraso

A equipa feminina do Länk FC Vilaverdense ficou em 6.º lugar na Liga BPI 20222-23, mas acabou a época com ordenados em atraso e arrisca começar a nova temporada com salários por receber.

As jogadoras do plantel bem como a equipa técnica e o staff reclamam o mês de abril e maio, mais prémios da época 2022-23, que ficaram por pagar, segundo soube o DN. É o primeiro caso conhecido de ordenados em atraso no futebol feminino em Portugal, onde grande parte das atletas ainda não tem contrato.

As jogadoras ouvidas pelo DN dizem estar "fartas das promessas" e de "faltas de respeito" da estrutura da SAD. Em causa o facto da equipa masculina ter recebido abril e maio. Segundo uma delas, a administração pediu-lhe "desculpa" pelos constantes atrasos e "paciência" e "compreensão" face às dificuldades financeiras, dando vários prazos para a liquidação da dívida... e falhando todos.

A data da última promessa para fazer chegar a verba às contas bancárias, segundo o sms enviado às jogadoras era hoje, mas até agora nenhuma recebeu. Numa das mensagens, o presidente, pediu desculpa pelo atraso, justificando: "Neste momento é por um bom motivo, estamos a iniciar numa nova fase do nosso clube." Em causa o licenciamento para a equipa masculina jogar na II Liga.

O DN contactou o presidente Nené Miranda, que, ainda na semana passada, disse estar e vias de pagar e negou qualquer privilégio à equipa masculina.

Os problemas financeiros do emblema de Vila Verde não são uma novidade. Em dezembro do ano passado, o plantel masculino fez greve aos treinos por causa de verbas em atraso. Agora são as jogadoras a reclamar os últimos dois meses de salários, mais prémios, da época passada.