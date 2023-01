Enzo Fernández já se apresentou no Seixal

Enzo Fernández já está em Portugal e apresentou-se na manhã desta terça-feira no Seixal. O argentino, que falhara dois treinos na segunda-feira, tinha um ultimato do Benfica para se apresentar no clube o quanto antes.

O jogador, que se sagrou campeão do Mundo pela Argentina, terá um processo disciplinar por desobedecer ao regulamento disciplinar interno.

Enzo (tal como Otamendi) voltou no dia 27 aos treinos no Seixal e foi titular em Braga, no jogo que terminaria com a primeira derrota da equipa esta época (3-0). O camisola 13 voltou depois à Argentina para passar o ano, contrariando as ordens do treinador, que antes do duelo com os minhotos disse que não haveria exceções para Enzo, depois dele ter dito à chegada a Lisboa que voltaria uns dias depois a Buenos Aires para a festa de fim de Ano.

O facto de ter sido o seu agente a partilhar as fotografias que provam a infração/presença do jogador no país de origem na noite de 31 de dezembro estão a ser encaradas pelo Benfica como uma afronta do empresário ao clube, depois do presidente Rui Costa fechar a porta da saída ao jovem médio que há 15 dias se sagrou campeão do Mundo no Mundial 2022 por valores abaixo da cláusula de rescisão: 120 milhões de euros.

Segundo a imprensa argentina, Enzo já tem acordo com o Chelsea e quer sair já para os blues e não quer esperar pelo verão, como pretende o clube encarnado.