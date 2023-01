Enzo falha dois treinos e recebe ultimato do Benfica para voltar

Enzo Fernández falhou o regresso aos treinos no Benfica. O argentino não apareceu no Seixal para treinar, nem pela manhã nem pela tarde, tendo recebido um ultimato dos dirigente para se apresentar na Luz o quanto antes. Assim que chegar terá um processo disciplinar à espera, por infringir o regulamento disciplinar interno, segundo soube o DN.

O melhor jogador jovem do Mundial 2022 já tinha desafiado a autoridade do treinador do Benfica, Roger Schmidt, indo passar o fim de Ano à Argentina e ainda falhou ainda o regresso aos treinos, marcado para hoje, no arranque da operação Portimonense.

Alguma Imprensa argentina noticia hoje que Enzo já não volta à Luz e que já tem acordo com o Chelsea.