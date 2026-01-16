Entrada à campeão no europeu de Andebol: Portugal impõe-se à Roménia

Portugal iniciou o Europeu de Andebol com uma vitória segura frente à Roménia, por 40-34, num jogo em que o marcador final foi mais equilibrado do que o que realmente se viu durante grande parte da partida. A seleção lusa entrou algo desconcentrada e permitiu que o adversário se adiantasse por 3-1 e depois 4-2, mas a partir dos cinco minutos a equipa de Paulo Jorge Pereira assumiu o controlo absoluto, acelerou o ritmo, impôs a sua experiência e virou o jogo para um expressivo 23-15 ao intervalo, diferença que espelhava a superioridade portuguesa tanto em qualidade individual como em consistência coletiva.No segundo tempo, o selecionador optou por rodar a equipa e gerir esforços tendo já em vista a segunda jornada frente à Macedónia do Norte. A quebra de intensidade resultou numa reação romena e num parcial favorável de 19-17, ainda que sem qualquer ameaça séria ao triunfo português. A Roménia beneficiou de vários erros técnicos lusos, mas também acumulou falhas individuais e perdas de bola que impediram que o encontro ganhasse outro rumo..O jogo ficou marcado pelo enorme protagonismo dos irmãos Francisco e Martim Costa. Francisco, mais conhecido por Kiko, assinou nove golos e foi eleito o MVP da partida. Martim marcou sete, ultrapassou o pai Ricardo Costa na lista dos melhores marcadores portugueses em Europeus e ascendeu ao terceiro lugar histórico, agora apenas atrás de Eduardo Luís e Carlos Resende. A noite não foi, no entanto, totalmente feliz para o lateral de 23 anos, que saiu lesionado após apontar o seu sétimo golo..Com exceção de José Ferreira e Gabriel Cavalcanti, todos os jogadores de campo portugueses marcaram, o que demonstra a amplitude ofensiva da seleção e o leque de soluções disponíveis no ataque. Para Paulo Jorge Pereira, que conhece bem o andebol romeno fruto da sua ligação ao Dínamo Bucareste, a estreia deixa indicadores positivos e sobretudo a sensação de que Portugal tem margem para crescer ao longo da fase de grupos.A seleção volta a jogar no domingo, às 17h, frente à Macedónia do Norte, num duelo que poderá definir já a rota para a próxima fase, antes do embate com a poderosa Dinamarca. Depois do histórico ciclo recente, Portugal procura agora confirmar o estatuto competitivo que tem vindo a construir no cenário internacional e somar mais uma presença sólida numa grande competição.