“Em Portugal ainda se olha demasiado ao imediato”: Cristina Moreno aposta no Médio Oriente para levar atletas
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“Em Portugal ainda se olha demasiado ao imediato”: Cristina Moreno aposta no Médio Oriente para levar atletas

Transferências: A empresária fala da expansão internacional, da aposta no desporto feminino e dos obstáculos que continuam a marcar o percurso de atletas fora do futebol.
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