Eleições no Sporting: 5600 sócios votaram até às duas da tarde

Os sócios do Sporting elegem este sábado, 14 de março, um novo presidente. A votação começou começou esta manhã e dos mais de 70 mil sócios com direito a votar, tinham votado 5600 até às 14 horas, de acordo com o presidente da mesa da Assembleia Geral. Há duas listas concorrentes. A lista A é encabeçada pelo empresário Bruno Sá e a lista B é liderada pelo atual presidente do clube, Frederico Varandas, que se candidata a um terceiro mandato..Eleições. Frederico Varandas mede popularidade como presidente com mais títulos do Sporting