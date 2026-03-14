Sócios do Sporting Clube de Portugal junto ao pavilhão João Rocha, para exercerem o seu direito de voto para eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2026-2028, em Lisboa.
Sócios do Sporting Clube de Portugal junto ao pavilhão João Rocha, para exercerem o seu direito de voto para eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2026-2028, em Lisboa.António Cotrim/Lusa
Desporto

Eleições no Sporting: 5600 sócios votaram até às duas da tarde

Sportinguistas escolhem este sábado, 14 de março, um novo presidente. Empresário Bruno Sá e o atual líder, Frederico Varandas, são os candidatos. Urnas encerram às 20 horas.
Carla Alves Ribeiro
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Os sócios do Sporting elegem este sábado, 14 de março, um novo presidente. A votação começou começou esta manhã e dos mais de 70 mil sócios com direito a votar, tinham votado 5600 até às 14 horas, de acordo com o presidente da mesa da Assembleia Geral.

Há duas listas concorrentes. A lista A é encabeçada pelo empresário Bruno Sá e a lista B é liderada pelo atual presidente do clube, Frederico Varandas, que se candidata a um terceiro mandato.

Sócios do Sporting Clube de Portugal junto ao pavilhão João Rocha, para exercerem o seu direito de voto para eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2026-2028, em Lisboa.
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