Rui Costa e Noronha Lopes, em 2023.
Rui Costa e Noronha Lopes, em 2023.
Desporto

Eleições do Benfica. Voto de Diogo Manteigas vai para Noronha Lopes, mas Vieira mantém-se neutro na 2.ª volta

Rui Costa venceu a primeira volta com 42,13%, mas terá de enfrentar novo sufrágio, já no dia 8 de novembro, numa luta a dois.
Isaura Almeida
Rui Costa
João Noronha Lopes
Eleições do Benfica

