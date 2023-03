Éder: "Susana Torres já perdeu o meu respeito há muito tempo"

A relação profissional entre Éder e Susana Torres saltou para a ribalta após a final do Euro 2016, quando o herói do título europeu dedicou o golo decisivo à então sua mental coach de alta performance, mas hoje em dia os dois andam de candeias às avessas.

O internacional português emitiu esta segunda-feira um comunicado no Instagram no qual reage às críticas de Susana Torres, que o acusou de "ingratidão".

Tudo isto porque o agora ex-jogador desmentiu recentemente, no programa "As Três da Manhã" da Rádio Renascença, algumas declarações feitas pela mental coach, considerando-as "descabidas". Susana Torres havia afirmado que Eder lhe tinha telefonado a chorar depois de marcar o golo no Euro 2016, que lhe pediu para jogar no Barcelona, que Fernando Santos lhe prometeu que ia entrar num determinado jogo e que foi ganhar dois milhões de euros para Inglaterra.

"Toda a gente percebeu que aquilo não foi uma entrevista, mas sim algo cuidadosamente preparado com um único objetivo, atingir-me. E lá conseguiram que ele dissesse tudo menos a verdade. Conseguiram mesmo que ele dissesse que dar-me um pontapé era mais importante que o pontapé do golo da final, pelo qual sempre o iremos lembrar. Como lembras o tempo em que, por razões que nada tinham a ver com futebol, te refugiaste na minha casa, morando com toda a minha família, que te acolheu e te apoiou, com quem tu estavas quando recebeste a notícia da tua convocatória para a seleção? Lamento profundamente o sentimento de ingratidão que a minha família tem perante esta atitude do Éder e que é aquilo que mais nos magoa", disse Susana Torres, num vídeo publicado no Instagram.

Em resposta, Éder acusou a mental coach de se ter aproveitado da sua história. "No final do jogo que deu a Portugal a vitória no Euro'2016, fiz questão de agradecer à Susana Torres, mental coach com quem trabalhava nessa altura. Fi-lo (e voltaria a fazê-lo) porque acredito que devemos ser gratos, e quis retribuir essa ajuda, contribuindo também para o sucesso profissional da Susana. Fico, por isso, perplexo, quando vejo agora Susana Torres acusar-me de ingratidão. Eu queria concentrar-me na minha carreira de futebolista e a Susana queria que eu pedisse folgas ao meu treinador para vir a Portugal dar entrevistas para promover o seu trabalho. Aquilo a que assisti nos últimos anos foi um aproveitamento da minha história por parte da Susana, apropriando-se inclusivamente daquele golo na final do Euro 2016. Fala dele como sendo dela, que em entrevistas, quer no seu site onde podemos ler 'um campeonato europeu de futebol conquistado'", escreveu o antigo avançado.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Eder Lopes (@ederlopesoficial)

"A Susana Torres pode continuar a fazer vídeos e a tentar manipular a opinião das pessoas como entender, essa é mais a área de especialização dela, não a minha. Estarei sempre agradecido pelo processo de coaching que fiz com a Susana Torres, num período difícil da minha carreira, mas a Susana como pessoa já perdeu o meu respeito há muito tempo", acrescentou.