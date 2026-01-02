Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
E agora 2026? Como vai ser o Desporto português nos grandes eventos?
Desporto

E agora 2026? Como vai ser o Desporto português nos grandes eventos?

Em 2025 Portugal afirmou-se de forma transversal, deixando para trás a imagem de país dependente de momentos isolados de excelência.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Desporto
Europeu
Mundial
Jogos Olimpicos
edição impressa
CAMPEÕES

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt