Duplantis volta a bater o recorde do mundo no salto com vara (com vídeo)

Armand Duplantis não se cansa de fazer história no salto com vara. Menos de uma semana após quebrar pela 13.ª vez o recorde do mundo da modalidade, o atleta sueco voltou a superar-se nesta segunda-feira, 15 de setembro, ao ultrapassar a marca dos 6,30 metros. O feito deu-se no Mundial de Atletismo, em Tóquio, onde o sueco de 25 anos conquistou também a medalha de ouro — a terceira da sua carreira em campeonatos do mundo..O salto foi concretizado à terceira tentativa, sob aplausos do público japonês. Duplantis melhora, assim, em um centímetro o recorde anterior, que ele mesmo tinha estabelecido há menos de uma semana, com 6,29 metros, no Memorial Gyulai Istvan, em Budapeste.Antes disso, recorde-se, o sueco havia também atingido um anterior recorde no final de junho, quando atingiu os 6,28 metros no meeting de Estocolmo, na sétima etapa da Liga Diamante. Com o resultado desta segunda-feira no Japão, Duplantis chega à altura que havia idealizado como o grande objetivo deste ano. O pódio ficou completo com o grego Emmanouil Karalis, que saltou 6,00 metros e garantiu a prata, e com o australiano Kurtis Marschall, bronze com 5,95 metros.Veja o salto de Duplantis.Duplantis bate pela 12.ª vez o recorde do mundo do salto com vara