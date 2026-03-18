Do pódio ao mercado de trabalho: atletas portugueses ganham novo apoio para preparar o futuro
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Do pódio ao mercado de trabalho: atletas portugueses ganham novo apoio para preparar o futuro

COP e IEFP assinam protocolo para ajudar atletas a enfrentar o desafio da vida profissional após o fim da carreira desportiva.
Cecília Carmo
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