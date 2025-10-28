Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Mourinho, treinador do Benfica
José Mourinho, treinador do BenficaFOTO: SL BENFICA
Desporto

Do discurso empático aos treinos abertos. Que Mourinho é este que até dorme na Academia do Seixal?

Mediatismo do Special One tem rendido momentos de ouro. Treinador dorme muitas vezes no Seixal, mostra-se feliz por treinar a equipa encarnada e votou nas eleições.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Benfica
José Mourinho
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt