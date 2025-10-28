Do discurso empático aos treinos abertos. Que Mourinho é este que até dorme na Academia do Seixal?

Desde que chegou à Luz, José Mourinho é sinónimo de Benfica. O discurso empático, os treinos abertos e as manifestações de benfiquismo revelam um Mourinho “completamente diferente sob o ponto de vista humano”, como se confessou no dia em que foi apresentado.O efeito Mourinho sentiu-se logo assim que o técnico aterrou em Tires e foi seguido por uma multidão de jornalistas até casa e depois até ao Seixal, onde assinou contrato e foi apresentado. Nas primeiras palavras como treinador das águias, o Special One prometeu “viver para o Benfica”, numa daquelas frases que vai direta ao coração dos adeptos. E continua a dormir muitas vezes no Centro de Treinos do Seixal, mostrando-se verdadeiramente feliz por treinar o Benfica, segundo soube o DN.O discurso empático tem substituído o tom desafiador com que enviava recados ou picava adversários e que fez dele o mestre dos mind games (jogos mentais). Mas, no Benfica, mais do que mexer com a cabeça dos adversários, Mourinho precisava entrar na cabeça e no coração dos benfiquistas ávidos de mudanças e triunfos. Para isso abriu-lhes as portas do Seixal, para que vejam quem e como se trabalha, num verdadeiro dois em um, pois também as delícias da Comunicação Social. Até à chegada dele, os jornalistas podiam apenas assistir a alguns treinos e apenas nos 15 minutos iniciais, quando os jogadores praticamente só aqueciam com exercícios individuais. Ele abriu as sessões por mais tempo, em alguns casos, por 25 minutos, ou na totalidade. Fê-lo logo na primeira sessão, mostrando-se de águia ao peito e em ação num treino, que teve repercussão mundial, com a Imprensa internacional a dar também destaque ao Mourinho “mais light” depois de “show” na conferência de apresentação.A título de exemplo, há mais imagens de Mourinho a treinar, publicadas nas redes sociais e plataformas digitais do clube em 40 dias do que de Bruno Lage numa época inteira. No dia 14 de outubro, a seleção nacional jogava com a Hungria e podia garantir o apuramento para o Mundial2026, mas os canais de televisão colocaram o assunto “seleção” em pausa, quase até à hora do jogo, para transmitirem mais um treino aberto do Benfica. E vez de Ronaldo e Martínez, o assunto foi “Mourinho abre treino”.O Benfica também passou a divulgar mais os bastidores dos jogos, mostrando, por exemplo, como foi o caminho até Chaves, para a Taça de Portugal. Depois de viajar de avião até ao Porto, para depois completar o percurso de autocarro, o treinador viu um grupo de adeptos à Benfica, no aeroporto, e aproximou-se deles para os cumprimentar. Coincidência ou não, um deles era o pai de Leonardo Lopes, que Mourinho convidou a ir dar um beijo ao filho, a novidade dessa convocatória. O momento foi registado e foi verdadeiro ouro para as redes sociais das águias. .Num outro jogo a seguir, voltou a destacar um miúdo da formação, o extremo Ivan Lima, que viajou ao lado do treinador para Newcastle e recebeu um aviso especial: se ressonasse levava logo com uma almofada. A divulgação do vídeo fez as delícias dos internautas.Este domingo, José Mourinho, que tem-se mostrado disponível para várias iniciativas sociais da Fundação Benfica, participou através de uma videochamada na festa do centenário do jornal Corriere dello Sport, justificando a sua ausência no evento realizado no Teatro San Carlo, em Nápoles. “Não estou aí porque o meu clube bateu o recorde mundial nas eleições”, disse, obrigando assim os interlocutores e a plateia a inteirar-se do histórico ato eleitoral do Benfica.Bandeira eleitoral de Rui Costa e sócio há mais de 25 anos (tem 50 votos) e foi um dos 85.710 sócios que no passado sábado usaram o direito de voto. Podia ter dito que estava entre jogos e não poderia estar presente fisicamente, mas preferiu destacar um momento da vida do clube. E tem sido assim desde que vestiu de águia ao peito no dia 18 de setembro.isaura.almeida@dn.pt.José Mourinho: "Taça da Liga? Não é para brincar..."