Diomande deixa Sporting e assina por quatro épocas com o Nottingham Forest

“O Nottingham Forest tem o prazer de confirmar a contratação de Ousmane Diomande, que assinou um contrato de quatro anos, com opção de renovação por mais um ano”, refere o clube britânico na sua página oficial.

Diomande, de 22 anos, deixa o Sporting ao fim de três épocas e meia nos ‘leões’, pelos quais conquistou dois campeonatos e uma Taça de Portugal, num negócio que, segundo a imprensa portuguesa e internacional, renderá 40 milhões de euros ao clube lisboeta.

“Estou muito feliz por aqui estar. É um clube histórico e isso motiva-me a estar aqui. Acredito que podemos alcançar grandes coisas e estou ansioso por conhecer os meus companheiros e o treinador”, referiu o jogador, citado pelo Nottingham Forest.

O central foi peça-chave no Sporting, clube ao qual chegou em janeiro de 2023, quando ainda era Ruben Amorim o treinador da equipa 'leonina', que o resgatou no mercado de inverno ao Mafra, da II Liga.

O jogador fez a primeira metade de 2022/23 pelo emblema da região Oeste, ao qual estava cedido pelos dinamarqueses do Midtjylland.

No Sporting, teve grande impacto, sendo opção regular no eixo da defesa, perfazendo um total de 132 jogos em três épocas e meia, com sete golos marcados.

A saída de Diomande nos ‘leões’ junta-se à de outros jogadores importantes do bicampeonato 'leonino' (2023/24 e 2024/25), casos de Morita, Hjulmand, Francisco Trincão ou Geovany Quenda, e quando se fala que Pedro Gonçalves também estará de saída do plantel às ordens de Rui Borges.