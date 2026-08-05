Diogo Cardoso melhora para o 14.º lugar nos 5 km dos Europeus de águas abertas

Diogo Cardoso terminou esta quarta-feira (5 de agosto) na 14.ª posição na prova masculina de cinco quilómetros dos Campeonatos da Europa de Desportos Aquáticos, que decorrem no rio Sena, em Paris, confirmando a evolução da prestação portuguesa nas águas abertas. Depois de ter sido 22.º classificado na prova olímpica de 10 quilómetros, o nadador português melhorou significativamente o seu desempenho e alcançou o melhor resultado nacional da jornada. O atleta português realizou uma prova consistente entre um pelotão de elevado nível internacional, conseguindo ganhar posições ao longo da corrida e terminar entre os 15 melhores da Europa. A prestação representa uma melhoria evidente relativamente ao primeiro dia de competição e reforça os sinais positivos deixados pela seleção nacional nesta edição dos Europeus. Na mesma prova masculina participou também Francisco Amaral, que voltou a representar Portugal depois de ter competido igualmente nos 10 quilómetros, prosseguindo o seu processo de afirmação ao mais alto nível internacional. Na competição feminina de cinco quilómetros, Portugal voltou a contar com Angélica André e Mafalda Rosa. As duas nadadoras regressaram ao Sena depois de, na véspera, terem alcançado o 11.º e o 14.º lugares, respetivamente, na prova de 10 quilómetros. Angélica André, medalhada internacional e uma das principais figuras portuguesas das águas abertas, voltou a liderar a representação nacional, enquanto Mafalda Rosa confirmou a consistência que tem demonstrado nas grandes competições.