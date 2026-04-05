Diana Silva bisa e Benfica fica perto do hexacampeonato de futebol feminino

O Benfica derrotou o Torreense (2-0), com dois golos de Diana Silva, no jogo grande da 15.ª jornada da Liga BPI, e pode sagrar-se hexacampeão nacional de futebol feminino na próxima ronda. Neste Domingo de Páscoa, 5 de abril, no Benfica Campus, no Seixal, a antiga jogadora do Sporting marcou aos 15 e aos 85 minutos e quase acabou com as esperanças da antiga equipa em roubar o título ao rival da Segunda Circular.Desde que apostou no futebol feminino, o Benfica não sabe o que é acabar a época sem o título: Sagrou-se campeão da II Divisão na estreia, em 2018/19, em 2019/20 liderava, mas o campeonato foi interrompido devido à pandemia da covid-19 e não terminou. Depois subiu ao primeiro escalão e foi campeão nacional por cinco vezes seguidas, em 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25Agora, depois de vencer o Torreense, a equipa de continua invicta, com 12 vitórias e três empates em 15 jogos, num total de 39 pontos, mais oito do que o Sporting, segundo classificado, que no sábado venceu o Sp. Braga. O Torreense é terceiro, com 25 pontos.E sendo que as benfiquistas só dependem de si para se sagrarem campeãs já na 16.ª e antepenúltima jornada da Liga BPI, o que acontecerá se vencerem em Braga, num jogo marcado para o dia 25 de abril. E também poderão festejar se o Sporting não conseguir bater, em casa, o Rio Ave nessa mesma jornada.