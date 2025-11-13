Éder: "É possível sermos campeões do mundo"

O herói do Euro 2016 afirma com convicção que os jogadores escolhidos por Roberto Martinez vão chegar longe na fase final da prova. “É verdade: ainda não conseguimos o apuramento para o Mundial, mas vem aí mais um jogo e, em princípio, no domingo, no Dragão fechamos as contas. Acho que vamos conseguir. Temos tido um percurso muito bom: ganhámos a Liga das Nações e temos jogadores que se têm destacado nas grandes equipas europeias. O selecionador tem feito uma boa gestão e deixou-nos com 'água na boca'. Penso que no próximo jogo seremos apurados, em casa, diante de um público que ansiava por mais jogos no Norte. Acho que será um momento fantástico”, disse ao DN a antoga estrela da seleção.As expectativas sobre a participação portuguesa no próximo mundial são altas, mesmo sabendo que os últimos resultados não têm sido os melhores O antigo internacional português considera que é possível chegar ao título mais alto do futebol internacional. Confessa que se trata de um sonho, aliado à forte convicção de que as qualidades individuais e do coletivo poderão ditar a conquista de mais um troféu.“Porque não? É possível sermos campeões do Mundo. Depois do título europeu conquistámos duas Ligas das Nações e temos visto jogadores a evoluir muito bem. A formação continua a fazer um excelente trabalho. Temos um leque de jogadores cada vez mais capaz: jovens que começam muito cedo a jogar em grandes clubes. Temos jogadores que estão entre os melhores do mundo. E há também uma nova geração que pode continuar a trazer-nos alegrias. Antigamente isso não era tão visível: os mais novos tinham menos espaço. Hoje é diferente. Esse espírito, essa combatividade e essa juventude têm trazido coisas muito positivas, e têm encaixado muito bem na Seleção”, prosseguiu. Eder admite que consegue ver os jogos da seleção nacional de uma forma mais serena, comparativamente à época em que estava no ativo. Confessa que é mais exuberante quando vê futebol com os filhos. E até sente algum embaraço sempre que os filhos recuperam as imagens do golo histórico que deu a vitória a Portugal na final de 2016 frente à França.“Eles veem os vídeos do europeu e celebram como se tivesse acontecido ontem. É muito engraçado. Aliás, um dos meus filhos quis fazer uma festa de aniversário com o tema do meu golo. Eu não queria, disse logo que não… mas a minha mulher convenceu-me. E foi importante, porque vejo o orgulho deles no pai. Apesar de no início não achar muita graça ao tema, no fim fiquei feliz por ver o quanto aquilo significava para ele”.Eder sente saudades dos tempos de jogador. Não tanto dos momentos que o catapultaram para o estrelato, mas do ambiente do balneário. Os olhos brilham ao recordar a carreira:“Tenho muitas saudades, claro. Aquilo que guardo e que quero transmitir aos meus filhos é a importância de estabelecer objetivos, não desistir e querer sempre mais. Mesmo que não venham a ser jogadores profissionais, podem transportar estas aprendizagens para a vida e para as profissões que venham a ter. O desporto é um ótimo veículo para ganhar ferramentas importantes e aplicá-las noutras áreas”..Noite de pesadelo para a seleção em Dublin com derrota (0-2) e expulsão de Cristiano Ronaldo