"É preciso continuar a ter outros objetivos maiores. Estamos aqui para fazer melhor do que no ano anterior. Sempre mais", afirma. Para o dirigente federativo, esse crescimento depende do trabalho dos clubes, que considera "fundamentais", mas também de condições para as seleções treinarem e competirem ao nível exigido internacionalmente. "Precisamos de um espaço onde trabalhar e onde jogar. Andar sempre com a casa às costas não é compatível com a nossa posição no mundo do râguebi", diz Carlos Amado da Silva. A Federação tem um projeto para o Jamor que prevê campos de treino e um centro de estágio com alojamento para jogadores. A ideia é também receber equipas estrangeiras e reduzir os custos com estadias, uma despesa que o dirigente considera pesada para a modalidade. Carlos Amado da Silva estima que o projeto mais amplo custe entre dez e 12 milhões de euros e afirma que a Federação conta com o envolvimento de entidades públicas e privadas. "Temos tudo preparado. Protocolos preparados. É uma questão de boa-fé", diz, manifestando receio de que o parceiro privado desista se o processo não avançar.Em julho, foi assinado um protocolo para a requalificação do Centro Desportivo Nacional do Jamor, com um investimento global de 19,3 milhões de euros. Desse montante, 3,5 milhões destinam-se a melhorar as infraestruturas de râguebi. Por agora, Carlos Amado da Silva considera que o reconhecimento internacional da modalidade não tem correspondência em Portugal. "Há uma grande desproporcionalidade entre o peso do râguebi internacional, em termos de conhecimento e de reconhecimento, e em Portugal continuamos a ser maltratados", afirma. Na sua opinião, o problema passa também pela falta de visibilidade: "O râguebi é um desporto extraordinário, mas não é conhecido. Quando as pessoas o conhecerem e o deixarem mostrar, vão gostar.".Aumentar o número de praticantes é outra prioridade. A Federação conta atualmente com cerca de oito mil atletas, segundo o presidente, que aponta os 20 mil como objetivo. "Para evoluir, temos de aumentar a base de apoio. Temos neste momento oito mil atletas; temos de ter 20 mil", afirma, destacando o trabalho dos clubes no crescimento da modalidade.O râguebi feminino continua, na sua avaliação, a receber menos apoio do que necessita. "Fala-se de igualdade, mas ninguém está a apoiar o râguebi feminino em Portugal como devia", diz. A Federação tem procurado reforçar o trabalho nesta área, mas o dirigente considera que os recursos continuam insuficientes. "Queremos investir, mas precisamos de apoios."A crítica estende-se ao financiamento público. Carlos Amado da Silva afirma que o apoio do IPDJ se mantém ao nível de há dez anos, apesar do aumento das exigências competitivas. "O apoio que o IPDJ nos dá agora é o mesmo que era há dez anos", diz. O presidente defende que o investimento deve acompanhar os resultados e as necessidades de preparação, sobretudo numa época em que Portugal se prepara para disputar o Mundial de 2027, na Austrália.A seleção nacional não é composta exclusivamente por jogadores profissionais, lembra o dirigente, o que aumenta os custos de preparação. "Os jogadores vão estar quatro meses fora dos empregos, porque não são profissionais, e vamos ter de pagar os estágios. Vamos competir a um alto nível". Recorda ainda que, segundo as contas da Federação, a participação no último Mundial deixou um prejuízo de cerca de 500 mil euros. "Vamos ao Mundial e perdemos dinheiro. O sucesso em Portugal, em alguns casos, só nos traz problemas. Não devia ser assim." Portugal integra o grupo D do Mundial de 2027, juntamente com Irlanda, Escócia e Uruguai. No que diz respeito à participação na Nations Cup, Portugal ocupa o segundo lugar do grupo B, com 17 pontos em cinco jogos: três vitórias e duas derrotas. A Geórgia lidera, com 24 pontos, e já assegurou o primeiro lugar. Os Lobos perderam com a Samoa por 36-5 no último encontro e fecham a competição frente ao Uruguai, a 21 de novembro, no Estádio do Restelo. .Seleção Nacional de Sub-20 é tri-campeã da Europa de Rugby e recebe elogios de Belém