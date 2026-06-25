Depois do "Jogo da Vergonha" do Mundial 82, Áustria e Argélia podem agora não querer ganhar de propósito

O jogo Argélia-Áustria marcado para a madrugada do próximo domingo (3h00) no Estádio Arrowhead, em Kansas City, pode entrar para o rol de casos polémicos da história dos Campeonatos do Mundo. É que as duas seleções poderão estar interessadas em... não ganhar essa partida. No caso dos austríacos perder pela margem mínima poderá mesmo ser o resultado mais indicado, enquanto para os argelinos o empate será suficiente.O objetivo é simples: evitar jogar com a Espanha nos 16 avos de final desde que consigam o apuramento através do lote de melhores terceiros classificados e, dessa forma, terem pela frente um adversário mais acessível. Nesta altura, as duas seleções têm três pontos, mas os austríacos têm vantagem na diferença de golos (3-3) face aos 2-4 dos argelinos.Ainda antes dos jogos desta quinta-feira, o terceiro classificado do grupo J, que já tem a Argentina como vencedora, terá nos 16 avos de final o anfitrião Estados Unidos como adversário, embora este cenário ainda possa mudar, consoante aqueles que forem os melhores terceiros classificados de todos os grupos.Curiosamente este é um cenário com semelhanças a outro que já envolveu estas duas seleções no Mundial de 1982, em Espanha, quando uma vitória da então República Federal Alemã (RFA) sobre a Áustria por um ou dois golos de diferença, no último jogo do grupo B, permitia o apuramento a germânicos e austríacos, relegando a Argélia para o terceiro lugar, sendo consequentemente eliminada.Nessa partida disputada a 25 de junho de 1982 em Gijón, a RFA colocou-se em vantagem logo aos 10 minutos pelo avançado Horst Hrubesch, seguindo-se nos 80 minutos restantes aquilo que ficou conhecido como "Jogo da Vergonha", primeiro com as duas equipas a não criaram grandes situações juntos das balizas contrárias, à exceção de um lance protagonizado pelo pelo alemão Wolfgang Dremmler. E na reta final da partida um autêntico pacto de não agressão, com a bola a andar longe das balizas, com as duas equipas a trocarem passivamente a bola.Passados 44 anos, uma derrota por 0-1 pode voltar a ser conveniente para a Áustria num Mundial, mas desta vez a Argélia depende de si própria para garantir o apuramento.