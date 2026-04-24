Jandir Cruz tem 37 anos e há onze que vive em Inglaterra. Joga no Cockfosters, clube pelo qual vai cumprir um sonho a 17 de maio: jogar uma final no mítico Estádio de Wembley.
Jandir Cruz tem 37 anos e há onze que vive em Inglaterra. Joga no Cockfosters, clube pelo qual vai cumprir um sonho a 17 de maio: jogar uma final no mítico Estádio de Wembley.
Desporto

Defesa português que joga em clube da 9.ª divisão inglesa vai disputar final no mítico estádio de Wembley

Jandir Cruz está em Inglaterra há onze anos e marcou golos em ambas as mãos das meias-finais, ajudando o Cockfosters a atingir pela primeira vez na história o jogo decisivo da FA Vase.
David Pereira
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