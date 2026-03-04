Defesa portista Bednarek sofreu "traumatismo na grade costal" no clássico com o Sporting

Jan Bednarek, defesa-central do FC Porto, sofreu um "traumatismo na grade costal" no encontro frente ao Sporting, disputado na terça-feira, das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, divulgaram esta quarta-feira, 4 de março, os dragões.Nesta partida da primeira mão das meias-finais, o internacional polaco, de 29 anos, teve de ser substituído ao minuto 44, na sequência de um lance com o avançado sportinguista Luis Suárez.Em sentido contrário, Thiago Silva já participou de forma integrada no treino desta quarta-feira, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival, apesar de ainda se encontrar condicionado.Nehuén Pérez, Luuk de Jong e Samu, com lesões prolongadas, são os restantes nomes que figuram no boletim médico portista.O FC Porto, líder da I Liga, com 65 pontos, retoma na sexta-feira a preparação do clássico com o Benfica, terceiro classificado, com 58, agendado para as 18h00 de domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, relativo à 25.ª ronda da prova..Sporting vence FC Porto na primeira batalha pelo acesso à final da Taça de Portugal (veja o golo).Villas-Boas anuncia queixa contra Suárez. Varandas diz que FC Porto está com “medo” e acusa presidente adversário de ser “mentiroso”\n