Defesa de Pichardo pediu afastamento do presidente do Colégio Arbitral do processo contra o Benfica no TAD
Defesa de Pichardo pediu afastamento do presidente do Colégio Arbitral do processo contra o Benfica no TAD

Árbitro terá permitido ao Benfica refazer ação litigiosa, com base laboral, apesar do clube afirmar não ter vínculo contratual com o vice-Campeão Olímpico em Paris2024 desde 2023.
Benfica
Pedro Pichardo
Tribunal Arbitral do Desporto (TAD)

