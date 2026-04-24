Cristiano Ronaldo
Cristiano RonaldoALI HAIDER
Desporto

De Ronaldo a Messi. Eles querem jogar e ser donos do jogo

Lista de jogadores-acionistas não para de crescer e integra alguns dos melhores futebolistas da atualidade. Vinícius JR., que detém 64% da SAD do Alverca. Fenómeno está centrado na Europa.
Isaura Almeida
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