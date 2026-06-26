Lionel Messi ultrapassou o alemão Miroslav Klose como o jogador com mais golos em fases finais de Mundiais, contabilizando já 18.
Lionel Messi ultrapassou o alemão Miroslav Klose como o jogador com mais golos em fases finais de Mundiais, contabilizando já 18.FOTO: JEFFREY MCWHORTER/EPA
Desporto

De Messi a Ronaldo com escala em Cabo Verde. Uma viagem pelos recordes já batidos neste Campeonato do Mundo

No Mundial 2026 já mudaram de mãos os recordes de jogador com mais golos, guarda-redes com mais jogos, seleção há mais partidas sem perder, equipa com menos faltas numa jogo e selecionador mais velho.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Futebol
Cabo Verde
Lionel Messi
Mundial 2026
Cristiano Ronaldo
recordes
Diário de Notícias
www.dn.pt