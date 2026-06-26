De Messi a Ronaldo com escala em Cabo Verde. Uma viagem pelos recordes já batidos neste Campeonato do Mundo

A fase de grupos ainda não chegou ao fim, mas neste Mundial já foram batidos recordes históricos que ameaçavam resistir ao tempo. E, como tem sido norma nas últimas duas décadas, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi estão metidos ao barulho.O argentino estreou-se primeiro em prova e assim que entrou em campo reforçou o recorde de jogador com mais jogos num Campeonato do Mundo (já são 28). Cerca de hora e meia depois, concluiu o jogo com a Argélia com um hat-trick, que lhe permitiu tornar-se no futebolista mais velho a marcar três golos num jogo de Mundial, aos 38 anos, destronando Cristiano Ronaldo, que marcou três golos à Espanha em 2018, quando tinha 33 anos. No encontro seguinte, Messi ultrapassou o alemão Miroslav Klose como o jogador com mais golos de sempre (18) em fases finais e Asamoah Gyan como o jogador com mais penáltis desperdiçados na história (três).Já CR7 tornou-se no futebolista que marcou em mais fases finais (seis) e no mais velho jogador de campo a iniciar um jogo como titular, aos 41 anos. Roger Milla continuará a ser o mais velho a ter marcado um golo no torneio, aos 42 anos e 39 dias no Mundial 1994, mas nessa edição apenas jogou na condição de suplente utilizado. Mais jovem do que Ronaldo mas mais velho do que Messi, o alemão Manuel Neuer tornou-se, aos 40 anos, no guarda-redes com mais jogos em Mundiais (21), destronando o francês Hugo Lloris. Outro recorde foi estabelecido por Cabo Verde logo no jogo de estreia em Campeonatos do Mundo, diante de Espanha (0-0). Apesar dos cerca de 25% de posse de bola, os tubarões azuis cometeram apenas uma falta, um novo mínimo. Uma resistência comparável à do guarda-redes de Curaçau, Eloy Room, que fez 15 defesas frente ao Equador, um recorde em jogos sem prolongamento. Já o seu selecionador, Dick Advocaat, tornou-se no mais velho e sempre a orientar uma equipa num Mundial (78 anos).Outro registo impressionante é o dos Países Baixos, que se tornaram na seleção com maior sequência de jogos sem perder no Campeonato do Mundo (excluindo desempates por penáltis). Os neerlandeses não perdem há 14 partidas, ou seja, desde a final de 2010, diante de Espanha (0-1).Por outro lado, o Canadá conseguiu, com a goleada por 6-0 ao Qatar, a maior vitória de sempre de uma seleção não europeia ou sul-americana em Mundiais. Nunca uma equipa fora das duas principais confederações havia marcado cinco ou seis golos na competição.Novos máximos nacionais e continentaisHá ainda espaço para um conjunto de recordes nacionais e continentais. Um dos mais incríveis foi obtido por Achraf Hakimi, lateral marroquino que, aos 27 anos, já se tornou no jogador africano com mais encontros em Mundiais (13), ultrapassando o camaronês François Oman-Biyik e o ganês Asamoah Gyan.Já Cristiano Ronaldo ultrapassou finalmente Eusébio e tornou-se no jogador português com mais golos em Mundiais (10).Outro jogador que já detém recordes importantes apesar da precocidade é Kylian Mbappé. Aos 27 anos, tornou-se já neste Mundial no melhor marcador de sempre da seleção francesa (60 golos), ultrapassando Olivier Giroud, e passou também a ser o gaulês com mais jogos em Mundiais (16), destronando o lendário Just Fontaine, que continua a ser o jogador com mais golos marcados numa única edição (13 no Campeonato do Mundo de 1958).Noutra seleção importante, a inglesa, Harry Kane igualou Gary Lineker como melhor marcador nacional em Mundiais (10 golos). O avançado do Bayern Munique também se tornou no jogador com mais golos de sempre de penálti em Mundiais (cinco).Noutro antigo campeão mundial, o Uruguai, o guarda-redes Fernando Muslera ultrapassou Edinson Cavani e tornou-se no jogador com mais jogos pela seleção celeste em Mundiais (18)..Messi isola-se como melhor marcador da história dos Mundiais.Bolo, camisolas personalizadas e homenagens: assim foi a festa dos 39 anos de Messi com a seleção da Argentina