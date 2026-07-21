De la Fuente, o campeão da meritocracia
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De la Fuente, o campeão da meritocracia

Construiu “a melhor equipa do Mundo” e tornou-se o técnico espanhol com mais troféus, ao juntar o título do Mundial 2026, ao Euro 2024 e à Liga das Nações 2023.
Isaura Almeida
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